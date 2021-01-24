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Для поднятия настроения: представлена разноцветная версия Volkswagen Polo Harlekin

24.01.2021 15:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Четверть века назад на свет появился оригинальный Volkswagen Polo Harlekin, который от обычного хетчбэка Polo третьего поколения отличался своей пестрой окраской кузова с использованием четырех цветов (синий, красный, желтый и зеленый). Отметить 25-летие «Арлекина» немцы решили с помощью разноцветного Polo шестой генерации образца 2017 года.


К слову, оригинальный Polo Harlekin изначально создавался для рекламы, но в итоге Volkswagen выпустил спецверсию хетчбэка, которая разошлась тиражом 3806 единиц (аналогичная версия была и у Golf). А теперь представлен новый Polo Harlekin — пока он существует в единичном экземпляре, который был подготовлен отделением Volkswagen в Нидерландах.


Он также получил такую схему окраски, что и оригинал 25-летней давности, — это цвета Chagall Blue, Gingster Yellow, Pistachio Green и Tornado Red. Никаких изменений по части техники для такого Polo не предусмотрено.


О возможности выпуска яркой спецверсии европейского Polo в Volkswagen пока ничего не говорят.

 
 
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Отметить 25-летие оригинального Polo Harlekin в Volkswagen решили с помощью разноцветного хетчбэка шестой генерации образца 2017 года.
 
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