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Герои сказок: почему у Яги костяная нога, а Снегурочка старше Деда Мороза
24.01.2021 15:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Кто такие женщины-поленицы и как случилось, что главного героя большинства русских сказок зовут Иван? Говорим об именах самых знаменитых персонажей русских сказок.
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Почему Снегурочка старше Деда Мороза и кем на самом деле он ей приходится? Кто такой Мальчик Новый год? Почему у Бабы-яги костяная нога?
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