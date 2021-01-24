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Герои сказок: почему у Яги костяная нога, а Снегурочка старше Деда Мороза

24.01.2021 15:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Герои сказок: почему у Яги костяная нога, а Снегурочка старше Деда Мороза

Кто такие женщины-поленицы и как случилось, что главного героя большинства русских сказок зовут Иван? Говорим об именах самых знаменитых персонажей русских сказок.

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Почему Снегурочка старше Деда Мороза и кем на самом деле он ей приходится? Кто такой Мальчик Новый год? Почему у Бабы-яги костяная нога?
 
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