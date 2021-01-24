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«Свободу Игорю Лосику» — с этим и другими лозунгами солидарности вышли белорусы на воскресные акции

24.01.2021 15:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Воскресным утром 24 января белорусы вышли на акции солидарности с голодающим Игорем Лосиком и другими политзаключенными.

Как сообщает телеграм-канал “Беларусь головного мозга”, пикеты и локальные марши провели жители столичных районов “Маяк Минска”, “Зеленый Луг”, Ангарская, Малиновка, Каменная Горка, а также Гродно-Южного, Столбцов, Лиды и Речицы.

 

«Свободу Игорю Лосику» — с этим и другими лозунгами солидарности вышли белорусы на воскресные акции
Партизаны Лиды поддержали не только Игоря Лосика, но и участников протсетов в России. Фото: читатель TUT.BY.

 

«Свободу Игорю Лосику» — с этим и другими лозунгами солидарности вышли белорусы на воскресные акции

 

«Свободу Игорю Лосику» — с этим и другими лозунгами солидарности вышли белорусы на воскресные акции

 

«Свободу Игорю Лосику» — с этим и другими лозунгами солидарности вышли белорусы на воскресные акции

 

«Свободу Игорю Лосику» — с этим и другими лозунгами солидарности вышли белорусы на воскресные акции

 

 

 

 

 

 

 
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Воскресным утром 24 января белорусы вышли на акции солидарности с голодающим Игорем Лосиком и другими политзаключенными.
 
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