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Николай Халезин

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Халезин: Страной управляют «жук, жаба и гадюка» Кто будет заполнять пустоты в правительстве, судебных, силовых структурах после транзита власти?

Разговор был спровоцирован обсуждением рядом политиков темы грядущих реформ в Беларуси, и собеседница начала задавать вопросы о профессиональной подготовке беларусов и их управленческих навыках. Я посокрушался о том, что на протяжении 26-и лет огромные сегменты экономической, политической и социальной сфер были закрыты для прогрессивных и современных специалистов, а потому сложно сказать, есть ли сегодня у страны кадровая «скамейка запасных», при том, что общий уровень образования и подготовки специалистов уж точно не назовешь слабым.А в ответ услышал историю из украинского опыта моей собеседницы, которая работала там в составе международной антикризисной группы. Не буду углубляться в детали, но суть рассказа была о том, что после победы Майдана, когда речь зашла о создании правительственных структур, оказалось, что на абсолютное большинство вакансий не находилось кадров, соответствующих уровню этих постов. Пришлось выбирать из возможных вариантов и пытаться подтягивать уровень назначенных кадров через соответствующие стажировки и курсы. Что, безусловно, сказывалось на динамике реформ и их качестве.Этот разговор заставил меня задуматься над тем, существует ли сегодня в Беларуси тот кадровый массив, который сможет заполнить кадровые пустоты в правительственных, судебных, силовых и других структурах? То, что можно будет создать правительство лучше нынешнего – это очевидно, поскольку сегодня страной управляют «жук, жаба и гадюка». Но вопрос ведь в другом: есть ли возможность создать правительство, которое сможет оперативно, качественно и без очевидных провалов провести реформы? А это задача, радикально отличающаяся от того, чтобы просто удерживать страну с устоявшейся экономикой на плаву. Есть ощущение, что это реальная проблема, которая встанет перед страной в среднесрочной перспективе, и в краткосрочной ее могли бы начать решать и к ней готовиться те образования, которые сегодня являются лидирующими в структуре гражданского общества – штаб Светланы Тихановской, Народное антикризисное управление (НАУ), Координационный совет.Причем, в нынешней, чрезвычайно сложной ситуации, как ни странно, есть все условия для подготовки и обучения кадрового резерва. Поскольку этот процесс полностью соответствует интересам стран ЕС, и требует лишь практического наполнения: включения данной темы в планы переговоров с правительствами, которые ведут; создание кадрового реестра; формирование групп по направлениям обучения или стажировок повышения квалификации в Европе. Евросоюз убивает при этом двух зайцев – получает партнерские отношения на разных правительственных уровнях после транзита власти, а часть средств, выделенных на образовательные проекты, тратит на собственных специалистов, к чему всегда стремится, стараясь не вымывать ресурсы из собственной экономики.На мой взгляд, данную тему сегодня нельзя игнорировать, поскольку с данной проблемой мы так или иначе столкнемся, и будет очень печально, если окажемся не готовы к подобному вызову. Причем, в тот период, когда каждый день будет на счету, а разочарование в новой власти будет невыгодно абсолютно никому.