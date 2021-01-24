Источник материала: UDF



Руслан Агибалов. Кадр из видео

«Я, майор курской полиции Агибалов Руслан Евгеньевич, хочу обратиться со словами поддержки в адрес Навального Алексея Анатольевича и его семьи», - сказал полицейский на видео, попросив не считать свое выступление призывом к участию в митинге.

«Также я боюсь, что, когда мои дети вырастут, они зададут мне вопрос: «Папа, а что ты сделал для того, чтобы мы жили в свободной процветающей стране». И мне нечего будет им ответить».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Майора полиции, выступившего в поддержку Навального, допрашивали семь часов, а потом уволили Спустя час после публикации видео Агибалову позвонили из местного управления ФСБ

сказал, что больше всего опасается за то, в какой стране вырастут его дети, которые за несогласие с действующей властью и высказывание недовольства могут быть лишены свободы или жизни.Майор Руслан Агибалов попросил руководство полиции отнестись к его поступку «с пониманием».Однако спустя час после публикации видео Агибалову позвонили из местного управления ФСБ и попросили приехать на беседу в УВД Курска. Эта беседа продлилась семь часов. Сотрудники спецслужб интересовались у Агибалова, кто его куратор, платили ли ему деньги, зачем он снял и разместил видео. Потом сотрудники ФСБ осмотрели телефон Агибалова и в два часа ночи начальник отдела кадров курской полиции зачитал майору представление об увольнении за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел.Как заявили в МВД по Курской области, Агибалов «уволен по отрицательным основаниям за поступок, порочащий сотрудника органов внутренних дел», сообщает издание