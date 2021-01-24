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Майора полиции, выступившего в поддержку Навального, допрашивали семь часов, а потом уволили

24.01.2021 15:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Майора полиции, выступившего в поддержку Навального, допрашивали семь часов, а потом уволили
Руслан Агибалов. Кадр из видео
В Курске уволен из системы МВД майор полиции Руслан Агибалов, записавший видео в поддержку оппозиционера Алексея Навального и всех политзаключенных в России.

«Я, майор курской полиции Агибалов Руслан Евгеньевич, хочу обратиться со словами поддержки в адрес Навального Алексея Анатольевича и его семьи», - сказал полицейский на видео, попросив не считать свое выступление призывом к участию в митинге.


Руслан Агибалов сказал, что больше всего опасается за то, в какой стране вырастут его дети, которые за несогласие с действующей властью и высказывание недовольства могут быть лишены свободы или жизни.

«Также я боюсь, что, когда мои дети вырастут, они зададут мне вопрос: «Папа, а что ты сделал для того, чтобы мы жили в свободной процветающей стране». И мне нечего будет им ответить».


Майор Руслан Агибалов попросил руководство полиции отнестись к его поступку «с пониманием».


Однако спустя час после публикации видео Агибалову позвонили из местного управления ФСБ и попросили приехать на беседу в УВД Курска. Эта беседа продлилась семь часов. Сотрудники спецслужб интересовались у Агибалова, кто его куратор, платили ли ему деньги, зачем он снял и разместил видео. Потом сотрудники ФСБ осмотрели телефон Агибалова и в два часа ночи начальник отдела кадров курской полиции зачитал майору представление об увольнении за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел.

Как заявили в МВД по Курской области, Агибалов «уволен по отрицательным основаниям за поступок, порочащий сотрудника органов внутренних дел», сообщает издание «Открытые медиа».

 
 
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Спустя час после публикации видео Агибалову позвонили из местного управления ФСБ
 
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