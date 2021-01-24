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Солигорские шахтеры вышли на акцию солидарности
Источник материала: Хартия'97
Солигорские шахтеры вышли на акцию солидарности
Столица белорусских горняков — с народом!
Сегодня в Беларуси проходят традиционные воскресные марши и акции протеста.
Акция в поддержку политзаключенных прошла и в Солигорске.
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Столица белорусских горняков — с народом!
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