Источник материала: Хартия'97

«Внутри буквально что-то взорвалось» 24.01.2021, 15:20

Фото: ТАСС

Как дальнобойщик из Белгорода стал таксистом в Москве, чтобы поддержать Навального.

Арест Алексея Навального заставил москвичей вновь вспомнить о массовом уличном протесте. Встречать политика во Внуково съехались сотни его сторонников, как, впрочем, и на суд в Химки. Среди этих людей был и водитель Владимир — белгородец, чье чудо-такси согрело не одного замерзающего на морозе активиста. Он отправился в Москву, когда самолет с политиком повернули в Шереметьево. Свою историю Владимир рассказал «МБХ медиа» .

18 января в ОВД города Химки проходило «выездное заседание» суда, на котором арестовывали политика Алексея Навального. В это же время за забором полицейского участка толпились люди, пришедшие поддержать оппозиционера. В какой-то момент у ограды остановилось желтое «Яндекс.Такси». Пассажиров в нем не было. Автомобиль никого не привез и не собирался никого забирать. Через минуту из водительской двери вышел коренастый мужчина в теплой зимней куртке и в шапке, лет пятидесяти на вид. Он осмотрелся, увидел множество журналистов и активистов, требующих немедленно освободить Навального, и направился к толпе. В какой-то момент у него в руках оказался плакат с изображением политика и надписью: «За Навального». Мужчину тут же обступили журналисты и принялись фотографировать.

«Вообще, я не являюсь и никогда не являлся сторонником Навального, — рассказывает Владимир, тот самый водитель «Яндекс.Такси». — Но последние события показали, что он политик номер один. Если до них он был вторым номером после Путина, то сейчас однозначно первый: они поменялись местами. Он настолько востребован, ярок, динамичен, эрудирован! Отличная дикция. Но, повторюсь, я не его сторонник. Я не понимаю, что он за человек».

Тем не менее Владимир примчался к ОВД в Химках, чтобы поддержать Алексея. Вернее, даже так: он примчался в Москву, за 700 километров, из Белгорода, чтобы поддержать непонятного ему Навального.

Развал СССР, глоток свободы и Путин

Владимир родился в семье военного. В детстве пришлось помотаться по стране — несколько лет прожил на Дальнем Востоке, затем семья переехала в Белгород. Школьником занимался автокроссом («с шести лет за рулем») и карате. Став постарше, вошел в десятку лучших рукопашников Урала. Отслужил в армии. Во время Перестройки пламенно ее поддерживал, хотя Горбачева, по его признанию, не любил. Кому он по-настоящему симпатизировал, так это раннему Ельцину: «имидж у него хороший был — работяга с Урала, открытый».

«После коммунизма 90-е годы казались замечательными. Да, были бандиты, но мы, простые люди, реализовали все что хотели. Свобода, предпринимательство, открытые границы. Капитальные времена были», — вспоминает Владимир.



Фото: «МБХ медиа»

Он и сам какое-то время занимался бизнесом. Но однажды, уже при Путине, понял, что с государством «будучи в бизнесе, быстро загнешься». И стал дальнобойщиком.

«Приход Путина к власти, каюсь, встретил с воодушевлением. Это правда. Пришел спортивный чувак такой, конкретный. Но время шло, и постепенно надежды сами улетучились. Его подъем как президента пришелся на период, когда нефть продавалась за бешеные деньги. Путину нужно было в определенный момент уйти. Но он испортился… Хотя, наверное, он просто снял маску», — пожимает плечами Владимир.

Протесты

В 2011 году — как раз когда протестное движение начало набирать обороты — он приехал в Москву. Когда случился первый выход на Болотную площадь, Владимир еще не принимал участия в митингах. Просто наблюдал.

«Увиденное там послужило для меня толчком. На акциях собирались интеллигенты, педагоги, люди с высшим образованием. Словом — очень достойные люди. Я подумал тогда, что что-то тут не так. И после этого сомнения относительно происходящего в стране закрались мне в душу», — признается Владимир.

Впервые принять участие в протестах ему довелось в 2015 году — это были акции дальнобойщиков против системы «Платон». «Тогда наша власть через Ротенбергов ввела очередной рабский побор на большегрузы. Тогда все дальнобойщики вышли на протесты по всей России», — рассказывает Владимир.

Тогда же вступил в Объединение перевозчиков России (ОПР), которое, как говорит Владимир, в дальнейшем подверглось жестким репрессиям — было задержано и арестовано больше трех десятков человек. Причем, замечает белгородский водитель, власть била «не по нам, а по нашим семьям»: детей исключали из институтов, «работали с нашими женами, это было прямо по-нацистски». Но люди не сломались, хотя многие отсеялись, уточняет собеседник.

В 2015 году Владимир участвовал в самой масштабной манифестации дальнобойщиков в стране. Тогда Подмосковье в огромную колонну выстроились порядка 700 грузовых автомобилей, чтобы затем двинуть в столицу. «В Москве легче достучаться до власти. Поэтому решили идти на столицу. В регионах вообще нереально, — вспоминает он события тех дней. — Мы стояли в Химках на Ленинградке. Я очень благодарен местным жителям. Постоянно приезжали нас поддерживать, привозили воду и еду. Причем люди из самых разных слоев, и на BMW Х5, и на других обалденных машинах».

Владимир с сожалением вспоминает, что тогда они так и не дождались колонну дальнобойщиков из Дагестана. «Их там удерживали бронетехникой, — говорит он. — Вы только представьте, 800-1000 грузовиков — это огромная сила, ими можно перекрыть полстраны».

В 2016 году движение дальнобойщиков начали разваливать, считает Владимир. Активистов приглашали на семинары в министерства, а в их ряды тем временем начали внедрять «специалистов», которые перетягивали людей в похожие на ОПР, но лишенные протестной активности структуры. Владимир говорит, что это были два года борьбы — как внешней, так и внутренней. А еще он гордится: «мы добились того, что на многих магистралях, когда инспекторы ДПС видят нашу наклейку ОПР, сразу отворачиваются. Ведь с нас бабла не срубишь».

«Чем мы отличаемся от европейцев? — рассуждает Владимир. — У них протест яркий, искрометный. А у русских — внутренний. У нас нет навыков политической борьбы. Мы бурлим и кипим внутри. И да, чего уж, многие опускают руки и уходят. В ОПР собрались искренние и честные люди. Но вы подумайте сами, какая махина против нас работает! Государство идет против своих граждан! И на Красной площади в Москве, я уверен, ничего не произойдет. Я думаю, когда-нибудь искра ударит где-нибудь в Чите или еще где-то на периферии. И тогда стана встанет», — говорит Владимир.



Фото: «МБХ медиа»

О такси и поездке в Москву

Примерно год назад он вернулся в Белгород. Содержать свой грузовик стало невыгодно. Решил пока заняться ремонтом квартиры. А не так давно, по его словам, «развернулась эпопея» с покушением на Алексея Навального.

«Я уверен, что это было отравление. Устройте Навальному очную ставку с этим эфесбешником Кудрявцевым, снимите об этом пятнадцатиминутный сюжет — все убедятся, что это чистая правда», — говорит собеседник «МБХ медиа».

Когда Навальный объявил о своем возвращении, Владимир стал внимательнее следить за новостями. 17 января он следил в интернете за тем, что происходит в небе над Берлином, а затем и над Москвой. «Разворачивали самолет очень продуманно. Стянули всех во Внуково, а сами отправили его в Шереметьево. Меня вся эта ситуация возмутила. Когда Навального задержали в аэропорту, внутри буквально что-то взорвалось», — говорит Владимир.

Он тотчас же позвонил товарищу и спросил, когда тот едет в Москву. Коллега собирался через пару дней, но Владимир упросил его ехать той же ночью.

«Мы приехали в Москву в шесть утра, когда Навальный находился в ОВД в Химках. Я снял себе номер в хостеле. Там же познакомился с таксистами. Говорю одному из них: «Мне в химкинское ОВД нужно». Он ответил, что готов меня подбросить, — рассказывает Владимир. — А пока грели машину, разговорились с ним, тут он и сказал, что сейчас в таксопарках есть большой спрос на водителей. И мне в голову пришла мысль: права у меня есть, все документы имеются, почему бы самому не устроиться в такси?».

Утром Владимир отправился в таксопарк и уже через два часа был на колесах. Он легально стал водителем такси в Москве, что, по его словам, позволяет быстро и без препятствий попадать в любую точку. «В Химки я попал элементарно, — говорит Владимир. — Обычному человеку на транспорте попасть туда было нереально, со всех сторон стояли экипажи ППС и ДПС. А я на своем такси через все кордоны запросто доехал до самых ворот. При этом мое такси спасало не только меня, но и десятки других людей. Потому что люди по очереди садились в него и грелись до самого вечера!».

21 января Владимир снова отправился греть всех желающих — на этот раз к ОВД «Донской», куда после задержания отвезли Любовь Соболь. Пока мы сидели в машине, то и дело поступали новости о новых задержаниях и визитах силовиков к активистам и журналистам. «Это банальная, мерзкая и низменная акция устрашения», — отреагировал на новости Владимир. Он останется в столице до 23 января: «Я хочу видеть все живьем, и принять в этом участие».

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