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Берни Сандерс выпустил мерч с мемом «сидящий Берни»
Источник материала: Хартия'97
Берни Сандерс выпустил мерч с мемом «сидящий Берни»
Потрясающая самоирония американского политика.
Инаугурация нового президента США Джо Байдена подарила нам очередной шедевральный мем – сидящий Берни Сандерс, чье фото стало вирусным буквально за считанные часы. Команда политика воспользовалась ситуацией и создала мерч с тем самым снимком, пишет
На официальном сайте Берни Сандерса появился свитшот с фотографией, сделанной в день инаугурации. Этот кадр уже породил тысячи коллажей, а теперь его нанесли на кофту, которая стоит 45 долларов.
Однако на момент публикации этого материала свитшот "сидящий Берни" уже раскупили. Остается довольствоваться мемами.
К слову, на сайте указано, что все средства с продажи этого мерча команда Сандерса передаст на благотворительность.
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Потрясающая самоирония американского политика.
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