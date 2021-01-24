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Берни Сандерс выпустил мерч с мемом «сидящий Берни»

24.01.2021 15:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Берни Сандерс выпустил мерч с мемом «сидящий Берни»

  • 24.01.2021, 15:14
Берни Сандерс выпустил мерч с мемом «сидящий Берни»

Потрясающая самоирония американского политика.

Инаугурация нового президента США Джо Байдена подарила нам очередной шедевральный мем – сидящий Берни Сандерс, чье фото стало вирусным буквально за считанные часы. Команда политика воспользовалась ситуацией и создала мерч с тем самым снимком, пишет segonya.ua.

На официальном сайте Берни Сандерса появился свитшот с фотографией, сделанной в день инаугурации. Этот кадр уже породил тысячи коллажей, а теперь его нанесли на кофту, которая стоит 45 долларов.

Однако на момент публикации этого материала свитшот "сидящий Берни" уже раскупили. Остается довольствоваться мемами.

К слову, на сайте указано, что все средства с продажи этого мерча команда Сандерса передаст на благотворительность.








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Потрясающая самоирония американского политика.
 
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