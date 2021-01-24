Источник материала: Хартия'97

Над Путиным глумится таинственный Царь 4 Василий Рыбников, unian.net

24.01.2021, 14:36

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Пародия на кремлевскую пропаганду.

О влиятельном злоумышленнике, бросившем вызов счастливому демократическому правлению Владимира Владимировича Путина, общественности известно лишь то, что он очень богат и завистлив.

Являясь полной противоположностью российского президента, Царь задирает Путина, пытаясь свести его на нет…

Облетевшие мир кадры, на которых 23 января правоохранительные органы по всей России, рискуя жизнью, выносят на себе из-под вражеского огня беспомощных детей кого за лямку рюкзака, а кого и за ноздрю под щелканье камер восхищенных прохожих, вставляющих цветы в колеса красивых автозаков, наглядно доказывают, что «великую духовность» не победить ничем.

Вот уже который день по всей Руси стоит горький детский рев: маленькие юнармейцы оплакивают смерть своих родителей и, разумеется, себя от пуль малоизвестного блогера Навального, а тот лишь глумится и жарит из них кровавые стейки. «Навальный одержим. Если ему дать пистолет, он спокойно застрелит человека и пойдет жарить с женой стейки», - подтверждает очевидное российская пресса.

У православного политолога Карнаухова плачет девочка: «Ребенок опасается, что папа по работе пойдет на митинг и его там застрелят».

Папа, конечно, не пошел на митинг, еще чего не хватало, но Навальный незаметно проник к бедному Карнаухову из тюрьмы домой и высосал ему глаз, а дочь увел на демонстрацию…

Давно известно, что за убийцами русских детей стоит кто-то очень богатый, влиятельный, старый, плешивый и постыдный. В частности, именно ему принадлежит знаменитый дворец в Геленджике, который неуклюже приписывали Владимиру Путину, но не тут-то было! Пресс-секретарю Пескову смешно было даже думать о том, что такой скромный и стеснительный в быту президент, как Путин, многолетний владелец автомобильного прицепа «Скиф», будет годами строить совершенно не нужный ему дворец за 100 миллиардов краденых рублей, на которые можно было бы купить столько хороших ракет и патронов для русскоязычного населения разных стран.

Многие видели истинные суровые условия жизни российского президента, когда он выходит голый из сарая на мороз и трижды лезет в прорубь, но вода его не принимает, настолько он скромен и непритязателен. На Путине голубые трусы, которые в сочетании с его желтым телом образуют цвета украинского флага, и это глубоко символично: рост фашизма в Украине волнует Путина куда больше, чем какой-то там дегустационный зал, прорубленный в скале с видом на море, или дворцовая аквадискотека.

Зато Царю нравится дискотека, она вся в двуглавых орлах. Двуглавые орлы прибиты к стене даже возле танцевального автомата, ими облеплено все поместье начиная с входных ворот, скопированных с Зимнего дворца, они на шесте для стриптиза в кальянной. Это говорит нам о том, что самозванец действительно возомнил себя русским царем, выходцем из лихих девяностых, в то время как Путин - выходец из православия, враг самодержавия, ярый противник силовой вертикали.

Рядом с дворцом отгрохана царская винокурня - а вот Путин, в свою очередь, не пьет, зачем ему. Телеканал «Царьград» давно провел большое расследование и выведал все кулинарные пристрастия российского президента: Путин «сам готовит себе коктейль по собственному рецепту, в состав которого входят свекла и хрен». Этим коктейлем он запивает хрен и свеклу, больше ему ничего от жизни не надо.

Отчаявшись уязвить Путина тупой животной роскошью, таинственный Царь решил зайти с другой стороны. Зная примерное семьянинство российского лидера, завистливый злоумышленник не только переколбасил всех его любимых женщин, но и прижил от одной из них, той, что Кривоногих, дочку, а ту, что Кабаева, пристроил главой Национальной Медиа Группы, насовав попутно каждой кучу яхт и денег: мол, смотрите, бабы, какой я богатый, не то что Путин ваш нищеброд, свеклу хреном заедает.

Сотворив такое, негодяй немедленно раструбил об этом на весь мир с помощью малоизвестного блогера Навального. Круг замкнулся, но не тут-то было. Путин был выше всего этого, и ничего из воспетой берлинским проходимцем «комнаты грязи» к нему не прилипло. Президенту России было тупо недосуг: он спасал многочисленных русских детей, которых социальные сети выманили под прицельные выстрелы навальствующих молодчиков.

И он их спас!

Многие спросят: так кто же этот подпольный Царь, столь нагло глумящийся над лучшим президентом России всех времен и народов? Разумеется, это Байден. Неопровержимые доказательства этого бесспорного факта были обнаружены в ноутбуке спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, в который заглянул один смелый конспиролог и сразу погиб в своем подвале при странных обстоятельствах с большим количеством крови. Что ж, у Путина и без того забот полон рот.

Василий Рыбников, unian.net

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