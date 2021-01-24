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Курасовщина вышла на крутой марш со спецэффектами
Источник материала: Хартия'97
Курасовщина вышла на крутой марш со спецэффектами
Минчане маршируют под хорошую музыку.
Сегодня в Беларуси проходят традиционные воскресные марши.
Крутой марш прошел в минской Курасовщине.
Со спецэффектами и хорошей музыкой!
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Минчане маршируют под хорошую музыку.
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