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«Виталюр» выпустил токены в долларах и евро
Источник материала: Партизан
Розничная сеть «Виталюр» выпустила токены. Они размещаются на платформе «Банка БелВЭБ» Finstore.by.
Предлагаются два выпуска токенов сроком обращения три года под ставку 5% годовых. Один выпуск объемом 3 млн долларов и один выпуск — 3 млн евро.
Средства, привлеченные через платформу, планируется направить в том числе на расширение сети. Сейчас она насчитывает 77 магазинов в 14 городах страны.
Клиентами Finstore.by уже является более 2,6 тыс. инвесторов. Платформе удалось собрать более 15,5 млн долларов в эквиваленте.
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Розничная сеть «Виталюр» выпустила токены. Они размещаются на платформе «Банка БелВЭБ» Finstore.by.
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