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Арцибискуп Тадеуш Кондрусевич проводит прощальные богослужения

24.01.2021 15:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске проходят прощальные богослужения арцибискупа Тадеуша Кондрусевича в качестве митрополита Минско-Могилёвской диоцезии.


Арцибискуп Тадеуш Кондрусевич во время посещения Ватикана / catholic.by

В своём обращении в кафедральном костёле Кондрусевич поблагодарил верующих за солидарность и за то, что помогли ему пережить тяжёлые четыре месяца изгнания, передает "Еврорадио".

"Хочу поблагодарить всех священников и вас, братья и сестры, за совместное служение, за совместную молитву, за совместное осознание духовного состояния нашей Родины. Хочу поблагодарить вас за вашу солидарность со мной, когда я пережил трудное время в течение четырех месяцев, когда был в изгнании", — голос Конрусевича срывался на слёзы.


3 января в день 75-летия арцибискупа Кондрусевича Папа Франциск принял его прошение об освобождении от пастырского руководства Минско-Могилёвской диоцезии в связи с наступлением пенсионного возраста. 

По словам Кондрусевича, он остаётся работать в Конференции бискупов и будет дальше проводить службы. Его речь закончилась долгими аплодисментами, многие верующие плакали. Руководить Минско-Могилёвской диоцезией теперь будет Казимир Великоселец.

31 августа пограничники не пустили Тадеуша Кондрусевича в Беларусь. Комментируя случившиеся, Александр Лукашенко заявил, что руководитель Белорусской католической церкви "ездил в Польшу и получал консультации, как разрущшить нашу страну". Вернуться в Беларусь власти позволили Кондрусевичу накануне Рождества, 24 декабря: за арцибискупа вступился Папа Римский.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске проходят прощальные богослужения арцибискупа Тадеуша Кондрусевича в качестве митрополита Минско-Могилёвской диоцезии.
 
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