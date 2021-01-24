|
Арцибискуп Тадеуш Кондрусевич проводит прощальные богослужения
Источник материала: Партизан
В Минске проходят прощальные богослужения арцибискупа Тадеуша Кондрусевича в качестве митрополита Минско-Могилёвской диоцезии.
Арцибискуп Тадеуш Кондрусевич во время посещения Ватикана / catholic.by
В своём обращении в кафедральном костёле Кондрусевич поблагодарил верующих за солидарность и за то, что помогли ему пережить тяжёлые четыре месяца изгнания, передает
"Хочу поблагодарить всех священников и вас, братья и сестры, за совместное служение, за совместную молитву, за совместное осознание духовного состояния нашей Родины. Хочу поблагодарить вас за вашу солидарность со мной, когда я пережил трудное время в течение четырех месяцев, когда был в изгнании", — голос Конрусевича срывался на слёзы.
3 января в день 75-летия арцибискупа Кондрусевича Папа Франциск принял его прошение об освобождении от пастырского руководства Минско-Могилёвской диоцезии в связи с наступлением пенсионного возраста.
По словам Кондрусевича, он остаётся работать в Конференции бискупов и будет дальше проводить службы. Его речь закончилась долгими аплодисментами, многие верующие плакали. Руководить Минско-Могилёвской диоцезией теперь будет Казимир Великоселец.
31 августа пограничники не пустили Тадеуша Кондрусевича в Беларусь. Комментируя случившиеся, Александр Лукашенко заявил, что руководитель Белорусской католической церкви "ездил в Польшу и получал консультации, как разрущшить нашу страну". Вернуться в Беларусь власти позволили Кондрусевичу накануне Рождества, 24 декабря: за арцибискупа вступился Папа Римский.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске проходят прощальные богослужения арцибискупа Тадеуша Кондрусевича в качестве митрополита Минско-Могилёвской диоцезии.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)