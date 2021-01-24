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"Неожиданный удар": Белорусская федерация современного пятиборья об отмене ЧМ
Источник материала: Партизан
Зампредседателя Белорусской федерации современного пятиборья Александр Игнатьев прокомментировал перенос чемпионата мира по этому виду спорта из Беларуси.
Представитель современного пятиборья / uipmworld.org
“Это существенный урон. Мы вложили немало сил на стадии подготовки к чемпионату мира. Его отмена — неожиданный удар для нас”, — заявил Игнатьев.
По его словам, в Беларусь было бы удобно добираться спортсменам из разных стран, но теперь “каждый будет высказывать свою точку зрения”. Пока же федерация формулирует мнение о происходящем, а вопросы компенсации, говорит Игнатьев, находятся на стадии обсуждения.
7-13 июня Чемпионат мира по пятиборью и лазерному бегу должен был принять Минск. Но 22 января Международный союз современного пятиборья заявил о переносе турнира в другую страну из-за нестабильной ситуации в Беларуси. За отмену соревнования ранее выступил Белорусский фонд спортивной солидарности.
До этого Минск лишился чемпионата мира по хоккею 2021 года. По той же причине, передает
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Зампредседателя Белорусской федерации современного пятиборья Александр Игнатьев прокомментировал перенос чемпионата мира по этому виду спорта из Беларуси.
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