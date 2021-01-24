Еще одна вакцина от коронавируса появится на рынке ЕС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 янв – Sputnik. Нарастить темпы вакцинации позволит новая британско-шведская вакцина. AstraZeneca прошла процедуру разрешения на применение и начнет распространяться в Европе уже на следующей неделе, сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель в эфире парижской радиостанции.

Мишель рассказал, что поставленные европейцами препараты доказали свою эффективность. А фармакологические компании в состоянии быстро адоптировать имеющиеся вакцины под новые штаммы.

Вместе с тем глава Евросовета отметил, что американские изготовители вакцины Pfizer допустили снижение в снабжении. И только путем жестких переговоров вернулись к прежним объемам поставок.

Вакцинация в Европе началась в конце декабря – начале января. Но этот процесс забуксовал по вине производителя Pfizer, который обязался поставить Европе 600 миллионов доз препарата до начала 2022 года. Еще 160 миллионов законтрактовано с американской компанией Moderna. Именно эти две вакцины сейчас сертифицированы в Европе.