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Еще одна вакцина от коронавируса появится на рынке ЕС

24.01.2021 15:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 янв – Sputnik. Нарастить темпы вакцинации позволит новая британско-шведская вакцина. AstraZeneca прошла процедуру разрешения на применение и начнет распространяться в Европе уже на следующей неделе, сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель в эфире парижской радиостанции.

© Sputnik / Алексей Куденко
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Мишель рассказал, что поставленные европейцами препараты доказали свою эффективность. А фармакологические компании в состоянии быстро адоптировать имеющиеся вакцины под новые штаммы.

Вместе с тем глава Евросовета отметил, что американские изготовители вакцины Pfizer допустили снижение в снабжении. И только путем жестких переговоров вернулись к прежним объемам поставок.

Вакцинация в Европе началась в конце декабря – начале января. Но этот процесс забуксовал по вине производителя Pfizer, который обязался поставить Европе 600 миллионов доз препарата до начала 2022 года. Еще 160 миллионов законтрактовано с американской компанией Moderna. Именно эти две вакцины сейчас сертифицированы в Европе.

 
Теги: Минск
 
 
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AstraZeneca станет третьим по счету препаратом, которым будут прививать жителей европейских государств.
 
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