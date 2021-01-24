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Еще одна вакцина от коронавируса появится на рынке ЕС
24.01.2021 15:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 янв – Sputnik. Нарастить темпы вакцинации позволит новая британско-шведская вакцина. AstraZeneca прошла процедуру разрешения на применение и начнет распространяться в Европе уже на следующей неделе, сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель в эфире парижской радиостанции.
© Sputnik / Алексей Куденко
Мишель рассказал, что поставленные европейцами препараты доказали свою эффективность. А фармакологические компании в состоянии быстро адоптировать имеющиеся вакцины под новые штаммы.
Вместе с тем глава Евросовета отметил, что американские изготовители вакцины Pfizer допустили снижение в снабжении. И только путем жестких переговоров вернулись к прежним объемам поставок.
Вакцинация в Европе началась в конце декабря – начале января. Но этот процесс забуксовал по вине производителя Pfizer, который обязался поставить Европе 600 миллионов доз препарата до начала 2022 года. Еще 160 миллионов законтрактовано с американской компанией Moderna. Именно эти две вакцины сейчас сертифицированы в Европе.
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AstraZeneca станет третьим по счету препаратом, которым будут прививать жителей европейских государств.
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