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Таксист заснул за рулем и врезался в дерево

24.01.2021 15:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В неприятную и опасную переделку сегодня утром попал 22-летний водитель Volkswagen. Таксист уснул за рулем, когда двигался по местному проезду внутреннего кольца МКАД со стороны улицы Ваупшасова в направлении улицы Илимской, сообщают в ГАИ.

В итоге автомобиль выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. Пассажиров в такси, судя по всему, не было. Водителя доставили в больницу для осмотра. На месте ДТП обстоятельства произошедшего устанавливали сотрудники ГАИ.

 
 
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В неприятную и опасную переделку сегодня утром попал 22-летний водитель Volkswagen. Таксист уснул за рулем, когда двигался по местному проезду внутреннего кольца МКАД со...
 
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