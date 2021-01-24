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Таксист заснул за рулем и врезался в дерево
Источник материала: Onliner
В неприятную и опасную переделку сегодня утром попал 22-летний водитель Volkswagen. Таксист уснул за рулем, когда двигался по местному проезду внутреннего кольца МКАД со стороны улицы Ваупшасова в направлении улицы Илимской, сообщают в ГАИ.
В итоге автомобиль выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. Пассажиров в такси, судя по всему, не было. Водителя доставили в больницу для осмотра. На месте ДТП обстоятельства произошедшего устанавливали сотрудники ГАИ.
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В неприятную и опасную переделку сегодня утром попал 22-летний водитель Volkswagen. Таксист уснул за рулем, когда двигался по местному проезду внутреннего кольца МКАД со...
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