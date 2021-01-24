ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Очередное протестное воскресенье: акции солидарности и БЧБ-снеговики

24.01.2021 16:07 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Очередное протестное воскресенье: акции солидарности и БЧБ-снеговики
Фото: читатель TUT.BY
Следим за протестной активностью 24 января.

В Малиновке люди вышли на акцию солидарности с транспарантом Свободного объединения спортсменов.

Очередное протестное воскресенье: акции солидарности и БЧБ-снеговики


***

В Еврейском сквере обратились к норвежской компании Yara с просьбой «не поддерживать диктатора».

Очередное протестное воскресенье: акции солидарности и БЧБ-снеговики


***

Снеговики в Бобруйске.


Очередное протестное воскресенье: акции солидарности и БЧБ-снеговики


***

Акция в Жодино.


Очередное протестное воскресенье: акции солидарности и БЧБ-снеговики


***

На прощальной службе Тадеуш Кондрусевич плакал, верующие встречали его аплодисментами.



***

БЧБ-снеговики в жилом квартале «Магистр».

Очередное протестное воскресенье: акции солидарности и БЧБ-снеговики


***

, сообщает TUT.BY.

***

На Ангорский скандировали: «Смотри в окно, а не в телевизор!»



В Зеленом Луге вышли на марш. Колонна скандировала: «Жыве Беларусь!» и «Лосику — свободу!».



***

Утром вышли на акцию солидарности в Новинках.



А в Новой Боровой неизвестные в балаклавах срывали бело-красные ленты и забирали подарки из-под елки.



***

В субботу во многих точках Беларуси прошли уличные акции. Более 150 человек были задержаны. Вчера же протесты прошли в России.

В Минске засняли, как парню удалось убежать от неизвестных в балаклавах с дубинками.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Протестная суббота в Беларуси плавно перешла в протестное воскресенье.
 
Новости дня
Новости разные
 
Таксист заснул за рулем и врезался в дерево
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by