|
Очередное протестное воскресенье: акции солидарности и БЧБ-снеговики
Источник материала: UDF
Фото: читатель TUT.BY
В Малиновке люди вышли на акцию солидарности с транспарантом Свободного объединения спортсменов.
***
В Еврейском сквере обратились к норвежской компании Yara с просьбой «не поддерживать диктатора».
***
Снеговики в Бобруйске.
***
Акция в Жодино.
***
На прощальной службе Тадеуш Кондрусевич плакал, верующие встречали его аплодисментами.
***
БЧБ-снеговики в жилом квартале «Магистр».
***
, сообщает TUT.BY.
***
На Ангорский скандировали: «Смотри в окно, а не в телевизор!»
В Зеленом Луге вышли на марш. Колонна скандировала: «Жыве Беларусь!» и «Лосику — свободу!».
***
Утром вышли на акцию солидарности в Новинках.
А в Новой Боровой неизвестные в балаклавах срывали бело-красные ленты и забирали подарки из-под елки.
***
В субботу во многих точках Беларуси прошли уличные акции. Более 150 человек были задержаны. Вчера же протесты прошли в России.
В Минске засняли, как парню удалось убежать от неизвестных в балаклавах с дубинками.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Протестная суббота в Беларуси плавно перешла в протестное воскресенье.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)