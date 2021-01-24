Российскую лыжную команду лишили бронзы эстафеты на этапе Кубка мира













Таким образом, спортсмены (Алексей Червоткин, Евгений Белов, Денис Спицов и Большунова) лишились бронзовой медали.





На финише финский лыжник Йони Мяки встал на пути россиянина, после чего Александр Большунов отмахнулся палкой в сторону соперника. После финиша Большунов врезался в Мяки.





Выиграла воскресную гонку команда Норвегии. Второй стала сборная Финляндии. После дисквалификации Александра Большунова на третью строчку поднялась вторая команда российской сборной (Илья Семиков, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко и Сергей Устюгов).