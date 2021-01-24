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Дулуб возглавил «Крумкачы»
Источник материала: Партизан
Белорусский специалист Олег Дулуб возглавил «Крумкачы».
Об этом сообщила пресс-служба команды.
Ранее Сергей Кузьминич покинул пост главного тренера «Крумкачоў».
В сезоне-2020 «Крумкачы» заняли третье место в «Макслайн – первой лиге». В переходных матчах за право выступать в высшей лиге в сезоне-2021 уступили «Слуцку».
Дулуб руководил клубом «Крумкачы» в сезоне-2015 и в сезоне-2016. После 55-летний специалист успел поработать в «Карпатах», «Черноморце», БАТЭ и «Атырау».
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Белорусский специалист Олег Дулуб возглавил «Крумкачы».
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