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Белорусские биатлонистки финишировали пятыми в эстафете

24.01.2021 16:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусские биатлонистки заняли пятое место в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце.


Фото: Дарья Бурякина

Ирина Кривко передала эстафету 13-й, но отставание от топ-5 было небольшим. Динара Алимбекова, Елена Кручинкина и Анна Сола качественно отработали свои этапы, особенно сильно выглядев на лыжне. Это позволило команде занять пятое место.

Белоруски обошлись без штрафных кругов, использовав 11 дополнительных патронов.

Победу же довольно неожиданно одержала сборная России (Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева). Серебро выиграла Германия (Ванесса Хинц, Янина Хеттих, Денизе Херрманн, Франциска Пройс). Третьими финишировали француженки (Анаис Бескон, Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Жюли Симон).

 
 
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Белорусские биатлонистки заняли пятое место в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце.
 
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