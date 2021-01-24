|
В Беларуси хотят ввести новшества по борьбе с коррупцией. Что могут изменить
Источник материала: Tut.by
В Беларуси хотят внести изменения в законодательство о борьбе с коррупцией. Среди прочего чиновники планируют принять новые ограничения по совместной работе супругов и близких родственников на одном предприятии. В планах — отказаться от декларирования дохода от «бонусных» программ банков и торговли. Также намерены прописать предельную стоимость вручаемого должностному лицу подарка в связи с исполнением служебных обязанностей. Уточним, что как минимум часть изменений, которыми намерены заняться в этом году,
Изменения намерены внести в Закон от 15 июля 2015 года № 305-З «О борьбе с коррупцией». Это предусмотрено
В обосновании к плану подготовки законопроектов на 2021 год (оно имеется в распоряжении редакции) указано, что среди прочего чиновники хотят дать определение терминам «организационно-распорядительные обязанности», «административно-хозяйственные обязанности», «протокольное и иное официальное мероприятие».
Новшества по сувенирам и подаркам
В планах — также исключить оценочное понятие «сувенир» с одновременным установлением предельной стоимости вручаемого должностному лицу подарка в связи с исполнением служебных (трудовых) обязанностей в размере, который не превышает 5 базовых величин (до 145 рублей на сегодня). «Соответствующе изменение потребуется внести в статью 546 ГК, которой регламентированы случаи запрещения дарения», — уточняется в обосновании к плану подготовки законопроектов на нынешний год.
Напомним, еще в 2019 году
Про доход от бонусных программ банков и торговли
Также намерены внести ряд изменений, «направленных на ликвидацию избыточных требований к процедуре декларирования, а также на повышение эффективности данного профилактического механизма». Один из примеров — отказ от необходимости декларирования дохода, полученного от участия в «бонусных» программах, предлагаемых банками, субъектами торговли и сервиса.
Ограничения по совместной работе близких родственников
Чиновники также хотят
Сейчас чиновники хотят ввести такие ограничения и на организации, в уставном фонде которых от 50% акций и больше приходится на государство. Это ограничение также хотят внести и в Трудовой кодекс.
Также планируется установить требование о подписании нового обязательства о соблюдении ограничений при изменении должностного положения лица, повлиявшего на объем возложенных на него антикоррупционных ограничений.
В 2019-м уже хотели ввести некоторых новшества
Как минимум часть изменений, которыми намерены заняться в этом году, рассматривали еще в 2019-м. Тогда также намеревались предлагалось:
Также на 2019 год в планах было:
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси хотят внести изменения в законодательство о борьбе с коррупцией. Среди прочего чиновники планируют принять новые ограничения по совместной работе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)