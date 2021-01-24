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Белорусы Львова призвали украинские власти отказаться от покупки продукции МАЗ
Источник материала: Хартия'97
Белорусы Львова призвали украинские власти отказаться от покупки продукции МАЗ
Также участники акции поддержали белорусских политзаключенных.
Как сообщает Telegram-канал
Также участники акции поддержали белорусских политзаключенных.
Напомним, что ранее мэр Львова Андрей Садовой заявил, что
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Также участники акции поддержали белорусских политзаключенных.
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