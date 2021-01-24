ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

До +7°C будет в отдельных районах Беларуси 25 января

24.01.2021 16:33 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

До +7°C будет в отдельных районах Беларуси 25 января

  • 24.01.2021, 15:58
До +7°C будет в отдельных районах Беларуси 25 января

Будет преобладать облачная погода.

В отдельных районах Беларуси 25 января сохранится туман, на дорогах - гололедица, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет преобладать облачная погода. На большей части территории осадки: дождь, мокрый снег. Днем местами в западных районах сильный снег. Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем местами порывистый.

Температура воздуха ночью составит 3 мороза до 3 тепла. Днем будет от нуля до 5 градусов тепла, по Гомельской области - до 7 выше нуля.

26 января по западной половине Беларуси ожидаются сильные осадки с преобладанием мокрого снега, местами налипание мокрого снега. Ночью в юго-западных районах, днем на большей части территории страны ожидается усиление ветра, с порывами до 15-20 м/с.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Будет преобладать облачная погода.
 
Новости дня
Новости разные
 
У кватэру да былога палітвязьня Сяргея Марцалева ламіліся невядомыя. Цяпер ён недасяжны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by