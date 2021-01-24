Протесты в Тунисе: демонстранты требовали освободить активистов, задержанных на митингах неделю назад

Источник материала: ОНТ

Неспокойные эти выходные в Тунисе, где сотни демонстрантов заполонили улицы столицы.

Они требовали освободить активистов, которых задержали неделю назад на митингах. Тогда не обошлось без жёстких столкновений с полицией и многочисленных арестов. Протесты продолжались четыре дня, для наведения порядка была задействована Нацгвардия. Митингующие блокировали дороги и выстраивали баррикады из горящих покрышек. Волнения в стране начались в годовщину Жасминовой революции и на фоне острого социально-экономического кризиса. Усугубили ситуацию и антиковидные ограничения. В стране с понедельника продлевают комендантский час. Публичные сборы запрещены до 14 февраля.

Настоящий хаос, водомёты и слезоточивый газ для разгона радикально настроенных протестующих в Сантьяго – в полицейских летели камни и снаряды. Такая картина для Чили уже стала традиционной. Протесты не прекращаются с октября 2019 года.

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