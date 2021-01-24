Беспорядки в России: задержаны тысячи протестующих, среди них – около 300 несовершеннолетних

Источник материала: ОНТ

Уголовные дела за хулиганство, насилие в отношении полицейских и призывы к беспорядкам. Протестные эмоции в России остужают ответственностью перед законом.

Почти всегда участники беспорядков в эмоциональном порыве переступают не только закон, но и мораль. Митингующие – а самые горячие столкновения с полицией устроили в Москве и Санкт-Петербурге – использовали подростков и детей в качестве живого щита. Их, как и остальных, зазывали на улицу через социальные сети и мессенджеры, выстраивали впереди толпы и из-за «укрытия» бросали в силовиков камни. Среди тысяч задержанных по меньшей мере три сотни несовершеннолетних. Самому младшему – девять лет. Впрочем, протестные технологии в России – не новинка, все то же было и на белорусских улицах: информационные атаки, манипуляции и радикальные призывы в интернете, блокировка дорог и координация протестной толпы. Разумеется, все это сопровождалось потоком эффектных кадров и снимков. Всем участникам массовых беспорядков дадут правовую оценку. Наказание за подобные действия в России ужесточили.

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