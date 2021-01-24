ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беспорядки в России: задержаны тысячи протестующих, среди них – около 300 несовершеннолетних

24.01.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Беспорядки в России: задержаны тысячи протестующих, среди них – около 300 несовершеннолетних

Уголовные дела за хулиганство, насилие в отношении полицейских и призывы к беспорядкам. Протестные эмоции в России остужают ответственностью перед законом. 

Почти всегда участники беспорядков в эмоциональном порыве переступают не только закон, но и мораль. Митингующие – а самые горячие столкновения с полицией устроили в Москве и Санкт-Петербурге – использовали подростков и детей в качестве живого щита. Их, как и остальных, зазывали на улицу через социальные сети и мессенджеры, выстраивали впереди толпы и из-за «укрытия» бросали в силовиков камни. Среди тысяч задержанных по меньшей мере три сотни несовершеннолетних. Самому младшему – девять лет. Впрочем, протестные технологии в России – не новинка, все то же было и на белорусских улицах: информационные атаки, манипуляции и радикальные призывы в интернете, блокировка дорог и координация протестной толпы. Разумеется, все это сопровождалось потоком эффектных кадров и снимков. Всем участникам массовых беспорядков дадут правовую оценку. Наказание за подобные действия в России ужесточили.  

 

 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уголовные дела за хулиганство, насилие в отношении полицейских и призывы к беспорядкам. Протестные эмоции в России остужают ответственностью перед законом. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Nizkiz: Мы однозначно решили — зачем молчать о том, что у тебя внутри
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by