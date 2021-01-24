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Российский лыжник ударил соперника лыжной палкой

24.01.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Российский лыжник ударил соперника лыжной палкой

Лыжник Александр Большунов пытался отмахнуться от подрезавшего его соперника и ударил того лыжной палкой, сообщает РБК.

В финале эстафеты на 30 км на седьмом этапе Кубка мира по лыжным гонкам спортсмен Йони Мяки из сборной Финляндии пытался обогнать Александра Большунова из сборной России. Большунов попробовал отмахнуться палкой и неумышленно ударил ей соперника. После финиша россиянин врезался в Йони Мяки и сбил его с ног.

Гонку на 30 км седьмого этапа Кубка мира по лыжным гонка выиграли норвежские спортсмены, вторыми финишировали финны, третьими – россияне в составе Алексея Червоткина, Евгения Белова, Дениса Спицова и Александра Большунова, но из-за дисквалификации команды их результат аннулирован.

В Международной федерации лыжного спорта уточнили, что Александр Большунов также получит персональную дисквалификацию, срок которой пока не уточняется. Российский лыжник уже извинился перед финским спортсменом.

 Фото: EPA

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Лыжник Александр Большунов пытался отмахнуться от подрезавшего его соперника и ударил того лыжной палкой, сообщает РБК. В финале эстафеты на 30 км на седьмом этапе...
 
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