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Банк развития Беларуси намерен создать экспортный центр в 2021 году

24.01.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Банк развития Беларуси намерен создать экспортный центр в 2021 году

Поддержка предприятий, бизнеса и новая форма внешней торговли. Банк развития в этом году намерен создать экспортный центр.

Стимулировать продажи за границу будут не только финансово. Консалтинговые услуги станут доступны экспортёру, который, например, желает выйти на новый для себя рынок. 

Андрей Жишкевич, председатель правления Банка развития Беларуси:  «Центр может и должен в перспективе помогать любым экспортёрам, претендующим на экспортное кредитование, либо не испытывающих потребность в этом продукте. Задача – оперативно организовать на базе дочерней организации такого рода инструментарий. У нас есть возможность воспользоваться опытом Российского экспортного центра, в России есть похожий институт, и мы рассчитываем на максимальное содействие коллег».

Помимо этого, банк активно поддерживает инвестиционные проекты. В этом году национальному аэропорту выделит более полутора миллиона долларов на строительство второй взлётно-посадочной полосы с объектами вспомогательного назначения. Также Банк профинансирует и реконструкцию аэродрома «Орша». 

 

 

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Поддержка предприятий, бизнеса и новая форма внешней торговли. Банк развития в этом году намерен создать экспортный центр. Стимулировать продажи за границу будут...
 
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