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В Беларуси обсуждают меры поддержки многодетных семей

24.01.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Беларуси обсуждают меры поддержки многодетных семей

Укрепление института семьи и увеличение рождаемости. В Беларуси обсуждают меры поддержки многодетных. Так на сегодня в стране открыто уже 93 депозитных счёта «Семейный капитал», которым можно досрочно воспользоваться. 

При этом число многодетных с каждым годом растёт. Сегодня в стране троих и более детей воспитывают 112 тысяч семей. Депозитные счета родители могут направить на улучшение жилищных условий, но это не единственная мера поддержки. Государством предусмотрены и другие методы стимулирования рождаемости. В том числе налоговые льготы и пособия, гарантии в трудовом кодексе, в образовании, здравоохранении и жилищной сферах.  В целом на поддержку в этом году выделено более 5 миллиардов рублей. 

Ирина Костевич министр труда и соцзащиты Беларуси: «2,5 миллиарда – это пособия семьям, воспитывающим детей. И самое серьезное, значимое пособие, мы все понимаем, это пособие ежемесячное по уходу за ребенком в возрасте до трех лет (почти 1,5 миллиарда). Важное направление – это семейный капитал. Такая мера поддержки, как льготное питание деткам – об этом тоже нельзя не говорить – это более 420 миллионов рублей. Ну и, конечно же, оздоровление, здоровье наших деток – опять же, более 190 миллионов рублей предусмотрено на этот год на оздоровление наших детишек».

Как соблюдать баланс семья-работа и как досрочно использовать семейный капитал, когда детей двое – эти вопросы Министерство труда и соцзащиты обсуждает на круглых столах. Чтобы меры поддержки были максимально эффективными и помогли белорусским родителям заводить большие семьи. Эти приоритеты заложены и в проекте программы социально-экономического развития Беларуси на ближайшие пять лет. Её обсудят на Всебелорусском народном собрании, которое пройдёт в Минске уже 11-12 февраля. 

 

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Теги: Минск
 
 
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Укрепление института семьи и увеличение рождаемости. В Беларуси обсуждают меры поддержки многодетных. Так на сегодня в стране открыто уже 93 депозитных счёта...
 
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