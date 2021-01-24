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В Беларуси обсуждают меры поддержки многодетных семей
Источник материала: ОНТ
Укрепление института семьи и увеличение рождаемости. В Беларуси обсуждают меры поддержки многодетных. Так на сегодня в стране открыто уже 93 депозитных счёта «Семейный капитал», которым можно досрочно воспользоваться.
При этом число многодетных с каждым годом растёт. Сегодня в стране троих и более детей воспитывают 112 тысяч семей. Депозитные счета родители могут направить на улучшение жилищных условий, но это не единственная мера поддержки. Государством предусмотрены и другие методы стимулирования рождаемости. В том числе налоговые льготы и пособия, гарантии в трудовом кодексе, в образовании, здравоохранении и жилищной сферах. В целом на поддержку в этом году выделено более 5 миллиардов рублей.
Как соблюдать баланс семья-работа и как досрочно использовать семейный капитал, когда детей двое – эти вопросы Министерство труда и соцзащиты обсуждает на круглых столах. Чтобы меры поддержки были максимально эффективными и помогли белорусским родителям заводить большие семьи. Эти приоритеты заложены и в проекте программы социально-экономического развития Беларуси на ближайшие пять лет. Её обсудят на Всебелорусском народном собрании, которое пройдёт в Минске уже 11-12 февраля.
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Укрепление института семьи и увеличение рождаемости. В Беларуси обсуждают меры поддержки многодетных. Так на сегодня в стране открыто уже 93 депозитных счёта...
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