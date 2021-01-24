В одном из крупнейших регионов Италии по ошибке установили жёсткий карантин

Источник материала: ОНТ

Регион Ломбардия, в который входит столица моды – Милан, неделю находился в режиме жёсткого локдауна из-за ошибки в статистике, передаёт РИА «Новости».

По решению правительства Италии, с начала эпидемии страну принято делить на три зоны: жёлтая, красная и оранжевая – в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах. Региональная статистика уровня заболеваемости еженедельно отслеживается итальянским научным комитетом.

Неделю назад Ломбардия попала в «красную зону», по условиям карантина данного уровня жители региона обязаны находиться исключительно в пределах своих домов, покидать которые можно только для визита в больницу или выхода на работу, все места общественного посещения закрыты, работают лишь магазины товаров первой необходимости.

С 24 января регион окажется в «оранжевой зоне» – об этом сообщило Министерство здравоохранения страны. Объявление вызвало спор между правительством и властями Ломбардии, которые, как выяснилось, предоставили неверные данные об эпидемиологической обстановке в регионе, что повлекло его включение в «красную зону».

После пересмотра статистики Минздравом Италии было принято решение о переводе городов Ломбардии в «оранжевую зону», жители которой могут перемещаться без разрешения в пределах своего города, возобновляют работу некоторые категории магазинов, бары и рестораны вернутся к работе навынос.

Из «красной» в «оранжевую» зону перейдет также и Сардиния.

Фото: Flavio Lo Scalzo/Reuters

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