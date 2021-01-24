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Первую в мире трансплантацию двух рук и плеча провели во Франции

24.01.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Первую в мире трансплантацию двух рук и плеча провели во Франции

Медики провели первую в мире трансплантацию двух рук и плеча пациенту во Франции, пишет The Guardian.

Как сообщает издание, 48-летний гражданин Исландии Феликс Гретарссон лишился рук в 1998 году. Мужчина работал на высоковольтной линии электропередачи, скачок напряжения в 11 тыс. вольт обжег его конечности. В результате несчастного случая Гретарссон получил большое количество травм и три месяца находился в коме. Хирурги ампутировали ему обе руки и сделали несколько операций.

Поиск доноров длился несколько лет. За это время к подготовке к операции привлекли в общей сложности 50 медицинских сотрудников. Во время трансплантации были задействованы четыре хирургические бригады.

В настоящее время пациент восстанавливается после операции в одной из клиник Лиона. 

ФОТО: Global Look Press/Jochen Tack/imagebroker.com

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Медики провели первую в мире трансплантацию двух рук и плеча пациенту во Франции, пишет The Guardian. Как сообщает издание, 48-летний гражданин Исландии Феликс...
 
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