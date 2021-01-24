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Стало известно, чем занялся Трамп в первые выходные после президентского срока
Источник материала: ОНТ
Экс-президент США Дональд Трамп в первые выходные после окончания своего президентского срока отправился играть в гольф. Об этом стало известно
Как сообщает издание, бывший американский лидер провел всю субботу за игрой в гольф в своем клубе в Уэст-Палм-Бич. На Трампе была красная кепка со слоганом Make America Great Again.
Позже он вернулся в свое поместье на курорте Мар-а-Лаго. Там собралась толпа сторонников бывшего американского лидера.
В январе Трамп пообещал найти себе новое занятие после президентского срока. Его ассистент выразил надежду, что политик «просто будет играть в гольф в течение месяца.
Фото: Reuters
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Экс-президент США Дональд Трамп в первые выходные после окончания своего президентского срока отправился играть в гольф. Об этом стало известно Daily Mail. Как...
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