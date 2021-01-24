Стало известно, чем занялся Трамп в первые выходные после президентского срока

Источник материала: ОНТ

Экс-президент США Дональд Трамп в первые выходные после окончания своего президентского срока отправился играть в гольф. Об этом стало известно Daily Mail .

Как сообщает издание, бывший американский лидер провел всю субботу за игрой в гольф в своем клубе в Уэст-Палм-Бич. На Трампе была красная кепка со слоганом Make America Great Again.

Позже он вернулся в свое поместье на курорте Мар-а-Лаго. Там собралась толпа сторонников бывшего американского лидера.

В январе Трамп пообещал найти себе новое занятие после президентского срока. Его ассистент выразил надежду, что политик «просто будет играть в гольф в течение месяца.

Фото: Reuters

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