«Никакие будильники не нужны»: посмотрите, как выглядит утро хозяина хаски

Источник материала: ОНТ

Забавное видео с участием пса по кличке Окли набирает популярность в Сети, пишет портал «Ридус».

Ролик в TikTok опубликовала хозяйка собаки Дженнифер Салсберри. На видео девушка показала, как выглядит утро хозяина хаски. На кадрах пес заходит в спальню, а затем резво запрыгивает на кровать.





Видео набрало свыше восьми миллионов просмотров за сутки. Озорной пес развеселил пользователей Сети: «Типичный хаски! Просто обожаю», «Он такой смешной и очаровательный», «Так спокойно подошёл к исходной позиции, а потом как понеслась!», «С таким псом никакие будильники не нужны».

ФОТО: freepik.com

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