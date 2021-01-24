Пять машин столкнулись на МКАД

Источник материала: ОНТ

На МКАД днем 23 января столкнулись пять автомобилей, сообщили в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

30-летний водитель «Пежо» двигался со стороны улицы Стебенева в направлении улицы Кижеватова в третьей полосе по внутреннему кольцу МКАД. В результате несоблюдения безопасной дистанции он столкнулся с автомобилем «Ситроен». От удара его отбросило на «Шевроле» и «Ниссан». После столкновения «Шевроле» отбросило на «Мерседес».

Автомобили в результате ДТП получили механические повреждения. Пострадавших нет.

ФОТО: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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