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Пять машин столкнулись на МКАД
Источник материала: ОНТ
На МКАД днем 23 января столкнулись пять автомобилей,
30-летний водитель «Пежо» двигался со стороны улицы Стебенева в направлении улицы Кижеватова в третьей полосе по внутреннему кольцу МКАД. В результате несоблюдения безопасной дистанции он столкнулся с автомобилем «Ситроен». От удара его отбросило на «Шевроле» и «Ниссан». После столкновения «Шевроле» отбросило на «Мерседес».
Автомобили в результате ДТП получили механические повреждения. Пострадавших нет.
ФОТО: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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На МКАД днем 23 января столкнулись пять автомобилей, сообщили в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома. 30-летний водитель «Пежо» двигался со стороны улицы Стебенева в...
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