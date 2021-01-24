До +7°C будет в отдельных районах Беларуси 25 января

Источник материала: ОНТ

Туман, на дорогах – гололедица, и до +7°C тепла в отдельных регионах – такой будет погода в Беларуси 25 января. Об этом сообщили в Белгидромете.

Преимущественно сохранится облачная погода. На большей части территории пройдут осадки в видео дождя и мокрого снега. Днем в западных районах возможен сильный снег.

Температура воздуха ночью – -3…+3°C. Днем – от 0°C до +5°C, по Гомельской области – до +7°C.

26 января, во вторник, в стране ожидаются сильные осадки с преобладанием мокрого снега.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram