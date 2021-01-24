ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

До +7°C будет в отдельных районах Беларуси 25 января

24.01.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

До +7°C будет в отдельных районах Беларуси 25 января

Туман, на дорогах – гололедица, и до +7°C тепла в отдельных регионах – такой будет погода в Беларуси 25 января. Об этом сообщили в Белгидромете.

Преимущественно сохранится облачная погода. На большей части территории пройдут осадки в видео дождя и мокрого снега. Днем в западных районах возможен сильный снег.

Температура воздуха ночью – -3…+3°C. Днем – от 0°C до +5°C, по Гомельской области – до +7°C.

26 января, во вторник, в стране ожидаются сильные осадки с преобладанием мокрого снега.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Туман, на дорогах – гололедица, и до +7°C тепла в отдельных регионах – такой будет погода в Беларуси 25 января. Об этом сообщили в Белгидромете. Преимущественно...
 
Новости дня
Новости разные
 
До +7°C будет в отдельных районах Беларуси 25 января
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by