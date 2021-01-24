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До +7°C будет в отдельных районах Беларуси 25 января
Источник материала: ОНТ
Туман, на дорогах – гололедица, и до +7°C тепла в отдельных регионах – такой будет погода в Беларуси 25 января. Об этом сообщили в
Преимущественно сохранится облачная погода. На большей части территории пройдут осадки в видео дождя и мокрого снега. Днем в западных районах возможен сильный снег.
Температура воздуха ночью – -3…+3°C. Днем – от 0°C до +5°C, по Гомельской области – до +7°C.
26 января, во вторник, в стране ожидаются сильные осадки с преобладанием мокрого снега.
Фото: Pixabay
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Туман, на дорогах – гололедица, и до +7°C тепла в отдельных регионах – такой будет погода в Беларуси 25 января. Об этом сообщили в Белгидромете. Преимущественно...
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