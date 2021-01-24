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«Аня, ты — сплошной секс»: Седокова в бикини взбудоражила сеть

24.01.2021 16:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Аня, ты — сплошной секс»: Седокова в бикини взбудоражила сеть
Седокова показала откровенный снимок / instagram.com/annasedokova
Популярная певица и экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова опубликовала новое пикантное фото.

Артистка на своей странице в Instagram поделилась снимком в соблазнительном бикини, позируя на пляже. Дополнила образ исполнительница солнцезащитными очками и черной кепкой. На камеру она показала язык.

В комментариях к посту подписчики оценили сочные формы Анны:

«Вау, какая грудь», «Огонь», «Аня, ты — сплошной секс», «Грудь вот-вот выпрыгнет».



«Аня, ты — сплошной секс»: Седокова в бикини взбудоражила сеть

Седокова взбудоражила сеть / фото instagram.com/annasedokova
 
 
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