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Белый аист — чёрный лебедь: российские протесты оголят тылы Лукашенко

24.01.2021 16:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В бурных событиях последних дней остался незамеченным красноречивый факт — молчание обычно говорливого Александра Лукашенко. Главный специалист по абсолютной власти и силовому противостоянию с обществом не высказался по вопросу, который на устах у всей России. И это едва ли случайность – вероятно, именно Лукашенко будет главным пострадавшим от протестов в России, причём в ближайшее время, пишет в блоге на сайте "Эха Москвы" Кирилл Страхов, президент Фонда городского самоуправления.




Многие комментаторы протестных митингов упускают из виду важное обстоятельство – почему акции кажутся успешными? Да, несомненно, свою роль сыграла многочисленность участников. Но бросаются в глаза и явный недостаток ресурсов силовиков.

В Петербурге во многих местах не было видно полиции, протестующие спокойно прорывали (и даже обходили!) хлипкие цепи ОМОНа, а задержанных на Сенатской площади ждали не автозаки, а спешно снятые с рейсов автобусы и маршрутки. Силовые акции разворачивались лишь там, где удавалось загнать часть протестующих в угол.

Можно предположить, что силовики ослабли из-за обширной географии митингов, которая не позволила действовать по старой схеме – свезти все силы и средства в столицы.

Однако, нельзя забывать и другой известный факт – тот самый «силовой ресурс», который был направлен Кремлем для поддержки режима Лукашенко. Новая ситуация в России, скорее всего, вынудит срочно возвращать «ресурс» в места постоянной дислокации. Разумеется, это оголит ряды защитников Лукашенко, но это будут его проблемы – и новые обстоятельства для белорусского общества.

Для российского общества важно, что на улицы и площади наших городов вернутся «космонавты» с опытом, мягко говоря, не самым гуманным. Вероятно, на них уповают сегодня и многие в провластных структурах.

Митинговый протест, конечно, продолжится. Воодушевление оппозиции и мобилизация силовиков неизбежно приведут к эскалации конфликта.

Чтобы не оказаться в тупике «белорусского сценария», российскому обществу нужна координация усилий и содержательная повестка дня. Не для вечевой стихии, а для парламентской работы – впереди выборы в Государственную Думу.
 
 
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В бурных событиях последних дней остался незамеченным красноречивый факт — молчание обычно говорливого Александра Лукашенко. Главный специалист по абсолютной...
 
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