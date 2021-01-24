Андрею Кураеву пригрозили отлучением от церкви









"Он своей клеветой на церковь многих отталкивает и от Бога, и от религии, и от церкви. Поэтому его, по сути, с церковью ничего не связывает, и то, что он лишился святого сана, - это закономерный результат его деятельности, а он если эту деятельность будет продолжать в том же духе, то, наверное, за этим последует отлучение от церкви", - цитирует Илариона ТАСС (tass.ru).





В конце декабря епархиальный суд Московской городской епархии РПЦ МП принял решение лишить о. Кураева сана за «оскорбление» умершего 21 апреля 2020 года протоиерея Александра Агейкина в блоге, а также за "признаки хулы на церковь" в ряде его заявлений. Суд, согласно сообщению на епархиальном сайте, констатировал, что Кураев "не изменил характера своей деятельности после увещеваний еще в 2015 году".





В январе Кураев обратился к патриарху Кириллу (Гундяеву) с ходатайством о пересмотре своего дела из-за несоблюдения канонического порядка судопроизводства и отсутствия канонических оснований для лишения сана.