Андрей Шевченко и Авраам Грант — основные претенденты на позицию тренера Челси





Андрей Шевченко





Лэмпард также может покинуть пост летом, когда клуб сможет выбирать из большего количества свободных кандидатур.





Поводом к увольнению Лэмпарда стало неудовлетворительное выступление синих: в последних десяти матчах команда выигрывала трижды и располагается на восьмой позиции в Премьер-лиге.





Грант в 2011 году покинул Вест Хэм, а Шевченко с 2016 года работает в сборной Украины.