ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Андрей Шевченко и Авраам Грант — основные претенденты на позицию тренера Челси

24.01.2021 16:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко и Авраам Грант рассматриваются руководством Челси как замена Фрэнку Лэмпарду до конца нынешнего сезона.


Андрей Шевченко

Лэмпард также может покинуть пост летом, когда клуб сможет выбирать из большего количества свободных кандидатур.

Поводом к увольнению Лэмпарда стало неудовлетворительное выступление синих: в последних десяти матчах команда выигрывала трижды и располагается на восьмой позиции в Премьер-лиге.

Грант в 2011 году покинул Вест Хэм, а Шевченко с 2016 года работает в сборной Украины.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наставник сборной Украины Андрей Шевченко и Авраам Грант рассматриваются руководством Челси как замена Фрэнку Лэмпарду до конца нынешнего сезона.
 
Новости дня
Новости разные
 
У мужчины, который поджёг себя у дома правительства, 72% опёков тела
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by