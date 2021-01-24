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Андрей Шевченко и Авраам Грант — основные претенденты на позицию тренера Челси
Источник материала: Партизан
Наставник сборной Украины Андрей Шевченко и Авраам Грант рассматриваются руководством Челси как замена Фрэнку Лэмпарду до конца нынешнего сезона.
Андрей Шевченко
Лэмпард также может покинуть пост летом, когда клуб сможет выбирать из большего количества свободных кандидатур.
Поводом к увольнению Лэмпарда стало неудовлетворительное выступление синих: в последних десяти матчах команда выигрывала трижды и располагается на восьмой позиции в Премьер-лиге.
Грант в 2011 году покинул Вест Хэм, а Шевченко с 2016 года работает в сборной Украины.
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Наставник сборной Украины Андрей Шевченко и Авраам Грант рассматриваются руководством Челси как замена Фрэнку Лэмпарду до конца нынешнего сезона.
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