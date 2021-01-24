Суд в Березе вынес приговор предпринимателям, которые складировали свинцовую золу рядом с поселком Зеленый Бор









Суд Березовского района 21 января огласил судебное постановление по уголовному делу, фигурантами которого, в том числе, являлись ИП из Березы Дмитрий Рудский и Сергей Жукович, которые на протяжении нескольких лет складировали рядом с поселком Зеленый Бор Ивацевичского района горы особо опасного отхода – свинцовой золы.





Сергей Жукович признан виновным в мошенничестве, совершенном повторно, группой лиц, в особо крупном размере, нарушении правил безопасности при обращении с опасными отходами (зола свинцовая), повлекшем умышленное причинение ущерба в крупном размере и в пособничестве в уклонении от уплаты сумм налогов путем умышленного уклонения от представления налоговых деклараций (расчетов), повлекшем причинение ущерба в особо крупном размере. Вердикт суда – 6 лет и 6 месяцев колонии усиленного режима.





Дмитрий Рудский признан виновным в мошенничестве, совершенном повторно, группой лиц, в особо крупном размере, нарушении правил безопасности при обращении с опасными отходами (зола свинцовая), повлекшем умышленное причинение ущерба в крупном размере, и в уклонении от уплаты сумм налогов путем умышленного уклонения от представления налоговых деклараций (расчетов), повлекшем причинение ущерба в особо крупном размере. Его приговорили к 4 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима.





Кроме того, и Рудскому, и Жуковичу запрещено заниматься предпринимательской деятельностью четыре года. За прокурором и представителями государства оставлено право на предъявление иска в интересах государства о возмещении ущерба, причиненного окружающей среде.





Обоим будет зачтено нахождение под стражей с 27 июня 2019 года.





Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.





Как ранее сообщалось, Следственный комитет Республики Беларусь по Брестской области возбудил уголовное дело по ч. 2 статьи 278 «Нарушение правил безопасности при обращении с генно-инженерными организмами, экологически опасными веществами и отходами» в отношении двух предпринимателей. Они подозревались в том, что с мая 2015 года по июнь 2017 года размещали на территории бывшего асфальтного завода в поселке Зеленый Бор Ивацевичского района опасные отходы, которые предоставляло им для переработки предприятие «Белинвестторг-Сплав».





Рядом с поселком отходы пролежали более двух лет, хотя местные жители неоднократно требовали убрать опасную свалку. Проблема начала решаться после того, как этим вопросом занялись отивники строительства под Брестом аккумуляторного завода.





Предприниматели же были объявлены в розыск.





О том, что следствие по приостановленным уголовным делам в отношении Рудского и Жуковича возобновлено, стало известно после того, как летом 2019 года был задержан владелец «Белинвестторг-Сплава» и экс-владелец завода АКБ под Брестом Виктор Лемешевский.





КГБ завел на него сразу несколько уголовных дел – за получение и дачу взяток. Вместе с ним тогда задержали Светлану Лемешевскую, главного бухгалтера завода «Белинвестторг-Сплав», бывшего руководителя «Белинвестторг-Сплав» Сергея Охремчука и заместителя директора Ивана Покислюка, а также двух предпринимателей. Их заключили под стражу.





Вывоз незаконно складированной свинцовой золы рядом с поселком Зеленый Бор Ивацевичского района начался в конце июня 2018 года. Убрать свалку и провести рекультивацию земель обещали до 1 сентября 2018-го, но не успели.





Отходов оказалось гораздо больше, чем предполагалось: из поселка Зеленый Бор Ивацевичского района на полигон захоронения промышленных отходов «Вишневка» в Могилевскую область вывезли 14 тысяч тонн свинцовой золы вперемешку с песком. ООО «Белинвестторг‑Сплав» потратило на ликвидацию свалки почти два миллиона долларов собственных средств.