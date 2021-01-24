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Отец мальчика, получившего в школе ЧМТ, не обратился в милицию

24.01.2021 16:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Отец мальчика из Чечерска, который попал в больницу с ЧМТ сразу после уроков, не написал заявление в милицию.


Фото носит иллюстративный характер / tut.by

Как пишет tut.by, мужчина "не хочет подставлять администрацию школы".

— Я сейчас на эмоциях, читаю, что пишут. Уже пошла такая волна, хотят сына виноватым сделать. Но я знаю, что он не виновен, даже милиция это знает и что удар был, — говорит мужчина.

Сам мальчик утверждает, что его головой о парту ударила учительница. Сама педагог от комментариев отказалась, как в и отделе образования Чечерского района.

Чечерский РОВД проводит проверку по факту инцидента.
 
 
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Отец мальчика из Чечерска, который попал в больницу с ЧМТ сразу после уроков, не написал заявление в милицию.
 
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