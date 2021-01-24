Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Это надолго". Что делать, если не нравятся друзья ребенка

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, что стоит за тревогой родителей о друзьях ребенка, и почему нормально дружить со своей противоположностью. Об этом говорим с психологом, педагогом и многодетной мамой Катериной Деминой.

2:15 – по каком принципу дети выбирают друзей, и почему иногда это очень странный выбор;

4:10 – в каком возрасте наступает первая влюбленность;

5:30 – как родителю относиться к "плохому" другу ребенка;

6:25 – когда взрослому необходимо вмешаться в дружбу детей;

8:00 – "какой-то он подозрительный": откуда берется тревога, связанная с появлением нового друга;

13:15 – почему некоторые девочки дружат только с мальчиками и наоборот;

15:15 – что стоит за тревогой родителей, когда они говорят, что друг их ребенка "какой-то не такой";

17:45 – как влияет способность дружить на взрослую жизнь.

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