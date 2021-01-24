Необычная дружба овчарки и хорька покорила интернет – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Собака Нова и хорек Пако живут в Вильнюсе и не расстаются друг с другом. У Новы – добрый характер, и она всегда легко ладила с другими животными. Но вот хорьков раньше никогда не видела.

Сначала у овчарки с хорьком отношения не заладились, но потом они подружились и начали переворачивать все в доме с ног на голову. Казалось бы, как крупная овчарка и небольшой хорек могут играть вместе? Но им это вполне удается.

С совместных "погромов" и началась их крепкая дружба. Сейчас они едят, спят и играют вместе, а также путешествуют – хозяева постоянно берут своих неразлучных домашних питомцев в поездки.

За жизнью Новы и Пако следят тысячи подписчиков в Instagram, и "интернет-звезды" часто радуют их своими новыми приключениями.

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