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Необычная дружба овчарки и хорька покорила интернет – видео
24.01.2021 17:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Собака Нова и хорек Пако живут в Вильнюсе и не расстаются друг с другом. У Новы – добрый характер, и она всегда легко ладила с другими животными. Но вот хорьков раньше никогда не видела.
Сначала у овчарки с хорьком отношения не заладились, но потом они подружились и начали переворачивать все в доме с ног на голову. Казалось бы, как крупная овчарка и небольшой хорек могут играть вместе? Но им это вполне удается.
С совместных "погромов" и началась их крепкая дружба. Сейчас они едят, спят и играют вместе, а также путешествуют – хозяева постоянно берут своих неразлучных домашних питомцев в поездки.
За жизнью Новы и Пако следят тысячи подписчиков в Instagram, и "интернет-звезды" часто радуют их своими новыми приключениями.
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Немецкая овчарка и хорек, сначала не воспринимавшие друг друга, теперь – неразлучные друзья. Смотрите на видео, как они уживаются вместе.
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