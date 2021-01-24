По советским ГОСТам: как яблочное пюре превращают в зефир – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Ежемесячно на белорусский рынок фабрика "Красный пищевик" отгружает около 500 тонн зефира. А начинается процесс приготовления сладости в садах белорусов – в год фабрике для производства лакомства нужно более двух тонн яблок.

Яблоки превращаются в пюре, к ним добавляется сахар, патока, яичный белок и пектин. Получившаяся смесь отсаживается на сосновые доски – зефиру нужна натуральная основа. А после половинки зефира склеиваются, обсыпаются сахарной пудрой и кладутся в упаковку.

"Зефир – это сахаристое кондитерское изделие пенообразной структуры", – рассказывает главный технолог фабрики Татьяна Барбас о сладостях на профессиональном языке.

Срок годности этого лакомства – всего четыре месяца, после зефир теряет свою воздушность, поэтому главные его покупатели живут не очень далеко от Беларуси. Хотя наш зефир продают уже и в Нью-Йорк – там его покупают главным образом ностальгирующие по советским сладостям выходцы из постсоветских стран.

Смотрите на видео, как производят на бобруйской фабрике "Красный пищевик" зефир, который соответствует старым советским ГОСТам – и потому не отличается по вкусу от того, что вы пробовали много лет назад.