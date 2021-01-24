ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

По советским ГОСТам: как яблочное пюре превращают в зефир – видео

24.01.2021 17:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Ежемесячно на белорусский рынок фабрика "Красный пищевик" отгружает около 500 тонн зефира. А начинается процесс приготовления сладости в садах белорусов – в год фабрике для производства лакомства нужно более двух тонн яблок.

© Sputnik Максим Богданович
Два яблока на пачку: какие рынки можно захватить бобруйским зефиром?

Яблоки превращаются в пюре, к ним добавляется сахар, патока, яичный белок и пектин. Получившаяся смесь отсаживается на сосновые доски – зефиру нужна натуральная основа. А после половинки зефира склеиваются, обсыпаются сахарной пудрой и кладутся в упаковку.

"Зефир – это сахаристое кондитерское изделие пенообразной структуры", – рассказывает главный технолог фабрики Татьяна Барбас о сладостях на профессиональном языке.

Срок годности этого лакомства – всего четыре месяца, после зефир теряет свою воздушность, поэтому главные его покупатели живут не очень далеко от Беларуси. Хотя наш зефир продают уже и в Нью-Йорк – там его покупают главным образом ностальгирующие по советским сладостям выходцы из постсоветских стран.

Смотрите на видео, как производят на бобруйской фабрике "Красный пищевик" зефир, который соответствует старым советским ГОСТам – и потому не отличается по вкусу от того, что вы пробовали много лет назад.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Смотрите на видео, как яблочное пюре, патока, сахар и яичный белок превращаются в классический бобруйский зефир.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лев неудачно пошутил над спящей львицей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by