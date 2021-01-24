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Лев неудачно пошутил над спящей львицей

24.01.2021 17:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Курьезный момент удалось снять гиду Джошуа Лункушу в заповеднике на юго-западе Кении Масаи-Мара. Львица мирно дремала на дороге, неожиданно к ней подкрался лев и укусил, решив так "нежно" помочь проснуться. Однако реакция оказалась внезапной для "шутника".

Львица не оценила того, что лев решил разбудить ее укусом в заднюю часть, за доли секунды проснулась, вскочила и атаковала его своими когтистыми лапами.

По словам экскурсовода, он еле сдержался, чтобы не засмеяться. Также он добавил, что львы довольно быстро помирились и присоединились к своему прайду.

Смотрите еще смешное видео про львов:

 
 
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Забавный ролик набирает популярность в Сети: на кадрах видно, как лев подкрался к дремавшей львице и укусил ее. Смотрите на видео, как хищница отреагировала на эту...
 
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