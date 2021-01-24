Полковник полиции извинился перед пострадавшей на митинге в Петербурге

Полковник полиции, начальник управления охраны общественного порядка ГУ МВД Сергей Музыка извинился перед женщиной, которая попала в реанимацию после удара сотрудника ОМОНа во время несанкционированного митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального.





Об этом сообщил представитель пресс-службы главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, передает РБК .

«От имени ГУ МВД России Сергей Музыка принес извинения женщине. Он подчеркнул, что силовые действия, выходящие за рамки закона, в любом случае являются недопустимыми», — рассказал представитель.

Он уточнил, что речь идет о 54-летней жительнице из Ленинградской области, которая получила травму «в результате инцидента на площади Восстания во время пресечения нарушений общественного порядка».

По данным Telegram-канала Baza, во время петербургского митинга пострадала 54-летняя Маргарита Юдина. Telegram-канал Мash писал, что полковник Музыка пришел к женщине в больницу и «несколько раз извинился от лица всего личного состава», пообещав разобраться в ситуации и наказать виновных. По сообщению Мash, Юдина приняла извинения.