ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич: только правда сделает нас свободными

24.01.2021 17:13 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Назначенный апостольским администратором Минско-Могилевским епископ Казимир Великоселец не должен бояться углубляться в проблемы белорусского общества и каждого человека. С таким призывом 24 января во время мессы в минском архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии выступил архиепископ на пенсии Тадеуш Кондрусевич, почетный митрополит Минско-Могилевский.

 

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич: только правда сделает нас свободными
Aрхиепископ Тадеуш Кондрусевич.

 

«Глубокоуважаемый ксендз-епископ Казимир, сегодня в твоей уже богатой опытом жизни наступает время — «кайрос» (с греческого языка «благоприятное время». — БелаПАН.), когда ты уже не только вспомогательный епископ Пинской диоцезеии, но становишься апостольским администратором Минско-Могилевской архидиоцезии с правами ординария, — отметил католический иерарх. — Тебя призвал папа, но это голос самого Иисуса Христа, того, кто призвал тебя к священничеству. <...> Сегодня у тебя время «кайрос», используй его так, как хочет Бог».

«Не бойся выплыть на глубину этих заданий, стоящих перед костелом, перед нашим Отечеством. Не бойся заглянуть в глубину проблем, с которыми мы сталкиваемся — общество и каждый человек. Не бойся с силой проповедовать Божье слово тем, кто имеет власть и не имеет ее, тем, кто учен, и тем, кто прост, тем, кто стар, и тем, кто молод, тем, кто здоров, и тем, кто болен, тем, кто на свободе, и тем, кто в заключении», — призвал архиепископ на пенсии.

По словам Кондрусевича, сегодня «люди требуют живого и действенного Божьего слова, которое несет правда». Он подчеркнул, что «только правда сделает нас свободными».

Архиепископ Кондрусевич почти четыре месяца в 2020 году провел в изгнании. Иерарха, который после президентских выборов активно призывал власть прекратить насилие и пойти на диалог с обществом, 31 августа не впустили в страну из зарубежной поездки. Впоследствии было заявлено, что МВД признало его паспорт недействительным. Александр Лукашенко несколько раз обвинил Тадеуша Кондрусевича в том, что он выезжал в Польшу «для консультаций, как развалить страну».

Разрешать ситуацию с Кондрусевичем в сентябре в Беларусь приезжал секретарь по отношениям Святого престола с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер, в декабре — апостольский нунций в Великобритании, экс-нунций в Беларуси архиепископ Клаудио Гуджеротти.

Кондрусевич смог вернуться в Беларусь накануне католического Рождества — 24 декабря. На следующий день Лукашенко во время посещения детской инфекционной больницы в Минске заявил, что католический иерарх «никакой опасности не представляет».

3 января 2021 года папа Франциск принял прошение Кондрусевича об отставке в связи с достижением 75 лет. До назначения нового митрополита Минско-Могилевского руководить архидиоцезией в качестве апостольского администратора назначен епископ Казимир Великоселец.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Назначенный апостольским администратором Минско-Могилевским епископ Казимир Великоселец не должен бояться углубляться в проблемы белорусского общества и...
 
Новости дня
Новости разные
 
По советским ГОСТам: как яблочное пюре превращают в зефир – видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by