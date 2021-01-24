Архиепископ Тадеуш Кондрусевич: только правда сделает нас свободными

Назначенный апостольским администратором Минско-Могилевским епископ Казимир Великоселец не должен бояться углубляться в проблемы белорусского общества и каждого человека. С таким призывом 24 января во время мессы в минском архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии выступил архиепископ на пенсии Тадеуш Кондрусевич, почетный митрополит Минско-Могилевский.



Aрхиепископ Тадеуш Кондрусевич.

«Глубокоуважаемый ксендз-епископ Казимир, сегодня в твоей уже богатой опытом жизни наступает время — «кайрос» (с греческого языка «благоприятное время». — БелаПАН .), когда ты уже не только вспомогательный епископ Пинской диоцезеии, но становишься апостольским администратором Минско-Могилевской архидиоцезии с правами ординария, — отметил католический иерарх. — Тебя призвал папа, но это голос самого Иисуса Христа, того, кто призвал тебя к священничеству. <...> Сегодня у тебя время «кайрос», используй его так, как хочет Бог».

«Не бойся выплыть на глубину этих заданий, стоящих перед костелом, перед нашим Отечеством. Не бойся заглянуть в глубину проблем, с которыми мы сталкиваемся — общество и каждый человек. Не бойся с силой проповедовать Божье слово тем, кто имеет власть и не имеет ее, тем, кто учен, и тем, кто прост, тем, кто стар, и тем, кто молод, тем, кто здоров, и тем, кто болен, тем, кто на свободе, и тем, кто в заключении», — призвал архиепископ на пенсии.

По словам Кондрусевича, сегодня «люди требуют живого и действенного Божьего слова, которое несет правда». Он подчеркнул, что «только правда сделает нас свободными».

Архиепископ Кондрусевич почти четыре месяца в 2020 году провел в изгнании. Иерарха, который после президентских выборов активно призывал власть прекратить насилие и пойти на диалог с обществом, 31 августа не впустили в страну из зарубежной поездки. Впоследствии было заявлено, что МВД признало его паспорт недействительным. Александр Лукашенко несколько раз обвинил Тадеуша Кондрусевича в том, что он выезжал в Польшу «для консультаций, как развалить страну».

Разрешать ситуацию с Кондрусевичем в сентябре в Беларусь приезжал секретарь по отношениям Святого престола с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер, в декабре — апостольский нунций в Великобритании, экс-нунций в Беларуси архиепископ Клаудио Гуджеротти.

Кондрусевич смог вернуться в Беларусь накануне католического Рождества — 24 декабря. На следующий день Лукашенко во время посещения детской инфекционной больницы в Минске заявил, что католический иерарх «никакой опасности не представляет».

3 января 2021 года папа Франциск принял прошение Кондрусевича об отставке в связи с достижением 75 лет. До назначения нового митрополита Минско-Могилевского руководить архидиоцезией в качестве апостольского администратора назначен епископ Казимир Великоселец.