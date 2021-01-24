В Беларуси хотят ввести новшества по борьбе с коррупцией. Что могут изменить









TUT.BY . Изменения намерены внести в Закон от 15 июля 2015 года № 305-З «О борьбе с коррупцией». Это предусмотрено планом подготовки законопроектов на этот год. Новшества намерены подготовить к маю, а в сентябре представить на рассмотрение парламенту, сообщает





В обосновании к плану подготовки законопроектов на 2021 год (оно имеется в распоряжении редакции) указано, что среди прочего чиновники хотят дать определение терминам «организационно-распорядительные обязанности», «административно-хозяйственные обязанности», «протокольное и иное официальное мероприятие».

Новшества по сувенирам и подаркам

В планах — также исключить оценочное понятие «сувенир» с одновременным установлением предельной стоимости вручаемого должностному лицу подарка в связи с исполнением служебных (трудовых) обязанностей в размере, который не превышает 5 базовых величин (до 145 рублей на сегодня). «Соответствующе изменение потребуется внести в статью 546 ГК, которой регламентированы случаи запрещения дарения», — уточняется в обосновании к плану подготовки законопроектов на нынешний год.





Напомним, еще в 2019 году говорилось о том, что Генпрокуратура предложила внести изменения в законодательство и четко определить: может ли чиновник брать подарок и какой. Чтобы избежать дискуссии, что такое «сувенир» и чем он отличается от «подарка», прокуратура предлагала во всех документах оставить только термин «подарок».





Про доход от бонусных программ банков и торговли

Также намерены внести ряд изменений, «направленных на ликвидацию избыточных требований к процедуре декларирования, а также на повышение эффективности данного профилактического механизма». Один из примеров — отказ от необходимости декларирования дохода, полученного от участия в «бонусных» программах, предлагаемых банками, субъектами торговли и сервиса.





Ограничения по совместной работе близких родственников

Чиновники также хотят ввести новые ограничения по совместной работе супругов и близких родственников на одном предприятии. Сейчас совместная работа супругов и близких родственников запрещена в государственных организациях (в уставном фонде которых 100% акций принадлежит государству), если они оба занимают одну из позиций — руководителя или главбуха (их заместителей), кассира. Если только один из супругов или близких родственников оформлен на одну из этих позиций, а второй — нет (трудится, к примеру, обычным рабочим), то в таком случае не запрещена совместная работа. То есть не должно быть прямого подчинения.





Сейчас чиновники хотят ввести такие ограничения и на организации, в уставном фонде которых от 50% акций и больше приходится на государство. Это ограничение также хотят внести и в Трудовой кодекс.





Также планируется установить требование о подписании нового обязательства о соблюдении ограничений при изменении должностного положения лица, повлиявшего на объем возложенных на него антикоррупционных ограничений.





В 2019-м уже хотели ввести некоторых новшества

Как минимум часть изменений, которыми намерены заняться в этом году, рассматривали еще в 2019-м. Тогда также намеревались предлагалось:





установить запрет на совместную работу близких родственников или свойственников в организациях, в уставном фонде которых 50 и более процентов долей (акций) находится в собственности государства и (или) его административно территориальных единиц;

установить перечень доходов, не подлежащих декларированию (например, доход, полученный от участия в «бонусных» программах, предлагаемых банками, субъектами торговли и сервиса);

дать определение терминам «организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности», «сувенир», «протокольное мероприятие», «иное официальное мероприятие» и другое.

Также на 2019 год в планах было:



