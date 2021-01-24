ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Топ-7 самых модных вещей наступившего года

24.01.2021 17:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Приход нового года означает необходимость пересмотреть свой гардероб и внести в него некоторые изменения.

Топ-7 самых модных вещей наступившего года
 В 2021 году стилисты делают акцент на нескольких вещах, которым они прогнозируют долгую жизнь в трендах. В сферу внимания модных экспертов попали топы, джемперы и платья с открытой спиной или глубоким вырезом на спине, свободные костюмы и туники, юбки с объемным декором, а также туфли-сабо и свободные джинсы.

Брючный костюм оверсайз


Ушедший год внес ряд изменений в нашу повседневность. Мы можем констатировать, что вместо деловых костюмов в 2021 году мы встречаем свободные оверсайз комплекты, состоящие из брюк и пиджака. В коллекциях ведущих экспертов моды весна-лето 2021 мы увидели костюмы свободного кроя, которые будет приятно надеть как на работу, так и для прогулки в выходной день или встречи с друзьями. При этом у некоторых модных домов мы видим комплекты из широких брюк и оверсайз-жакетов, кто-то из ведущих дизайнеров сделал ставку на решения из денима.

Объемные туники




Не менее комфортной альтернативой брючному комплекту оверсайз можно считать объемную тунику из натуральных материалов. Стилисты рекомендуют сочетать туники с жакетами, и обувью на плоской подошве. Кроме того, они будут идеально смотреться с широкими брюками и объемными тоут-сумками, такими актуальными в наступившем сезоне.

Юбки и топы с перьями





В новом году в моду входят не только экстравагантные мини-юбки, но и единицы одежды с перьями. Тренд, намекающий на эпоху великого Гэтсби, снова актуален, а это значит, что в наступившем году у нас точно будет больше поводов для ярких публичных выходов. При этом в наступившем 2021 году перья на одежде больше напоминают летящую бахрому или пучки тонких волокон. В результате одежда выглядит слегка "пушистой", что придает образу дополнительную романтику и женственность.

Платья и топы с открытой спиной



В 2021 году фокус внимания дизайнеров явно переместился с декольте на открытую спину. Теперь самые трендовые наряды обладают эффектным вырезом на спине. Кутюрье рекомендуют в модном 2021 году трикотажные монохромные пл ья с открытой спиной, как у героини классической французской картины "Высокий блондин в черном ботинке". Это платье на актрисе Мирей Дарк помнят даже те, кто никогда не смотрел этот фильм. При этом аналогичные решения будут актуальны для топов и джемперов, которые можно эффектно сочетать с широкими брюками и юбками-миди.

Широкие джинсы


На смену "маминым" и "папиным" джинсам в 2020 приходят широкие оверсайз брюки из денима классических синих оттенков и в пэчворк-решениях. Таким образом дизайнеры нашли стильную альтернативу полюбившимся в "ковидном" 2020-м году спортивным штанам. Широкие джинсы помогают нам не слишком отстраняться от привычек к уютной одежде, и в то же время демонстрировать признаки модной социализации. Другими словами, всем пора выбираться из берлоги. Дизайнеры рекомендуют сочетать широкие джинсы с романтичными блузами в стиле бохо и тонкими топами из шелка.

Классические и удлиненные свитшоты



Вообще-то, свитшоты актуальны всегда. Но в этом году они намерены буквально править бал. Наряду с классическими решениями, в 2021 году дизайнеры предлагают нам приобрести удлиненные свитшоты-платья, которые идеально сочетаются с джинсами, леггенсами и цветными колготками. Кроме того, мы наблюдаем взрыв популярности худи, не менее удобных решений, чем широкие джинсы и свитшоты.

Туфли-сабо



Туфли с тонким ремешком и открытой пяткой у экспертов принято называть "туфли-слингбэки". Такие туфли — отнюдь не новая тенденция. Но она оказалась очень популярной на ведущих мировых подиумах 2021. Так, мы видим тренд обуви на плоской подошве, а также на каблуках различной высоты. Такая модель имеет массу преимуществ, учитывая, что колодка такой обуви обычно очень удобна. А лодочки-слингбэки эффектно сочетаются почти с любым образом!
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приход нового года означает необходимость пересмотреть свой гардероб и внести в него некоторые изменения.
 
Новости дня
Новости разные
 
Жыхарку Менска затрымалі за тое, што прынесла да амбасады Расеі туалетны ёршык для Пуціна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by