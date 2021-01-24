Источник материала: Хартия'97

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич: Только правда сделает нас свободными 24.01.2021, 17:30

Фото: catholic.by

Почетный митрополит призвал нового главу белорусских католиков не бояться вникать в проблемы общества.

Назначенный апостольским администратором Минско-Могилевским епископ Казимир Великоселец не должен бояться углубляться в проблемы белорусского общества и каждого человека. С таким призывом 24 января во время мессы в минском архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии выступил архиепископ на пенсии Тадеуш Кондрусевич, почетный митрополит Минско-Могилевский, пишет сайт naviny.by .

«Глубокоуважаемый ксендз-епископ Казимир, сегодня в твоей уже богатой опытом жизни наступает время — «кайрос» (с греческого языка «благоприятное время». — прим.), когда ты уже не только вспомогательный епископ Пинской диоцезеии, но становишься апостольским администратором Минско-Могилевской архидиоцезии с правами ординария, — отметил католический иерарх. — Тебя призвал папа, но это голос самого Иисуса Христа, того, кто призвал тебя к священничеству. <...> Сегодня у тебя время «кайрос», используй его так, как хочет Бог».

«Не бойся выплыть на глубину этих заданий, стоящих перед костелом, перед нашим Отечеством. Не бойся заглянуть в глубину проблем, с которыми мы сталкиваемся — общество и каждый человек. Не бойся с силой проповедовать Божье слово тем, кто имеет власть и не имеет ее, тем, кто учен, и тем, кто прост, тем, кто стар, и тем, кто молод, тем, кто здоров, и тем, кто болен, тем, кто на свободе, и тем, кто в заключении», — призвал архиепископ на пенсии.

По словам Кондрусевича, сегодня «люди требуют живого и действенного Божьего слова, которое несет правда». Он подчеркнул, что «только правда сделает нас свободными».

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