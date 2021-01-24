ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Начало следующей недели будет облачным и с мокрым снегом

24.01.2021 17:47 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В понедельник, 25 января, в Беларуси будет преобладать облачная погода.

 

Начало следующей недели будет облачным и с мокрым снегом
Фото: yandex.fr.

 

Ночью кратковременные осадки -- в основном дождь (вероятность осадков 60-70%). Местами ожидается туман. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Днем 25 января местами в западных районах страны ожидается сильный снег, мокрый снег.

Во второй половине дня временами выпадут осадки -- дождь, мокрый снег (вероятность 80-90%). В Минске и корестностях на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха +1..+3°C. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В понедельник, 25 января, в Беларуси будет преобладать облачная погода.  
 
Новости дня
Новости разные
 
Архиепископ Тадеуш Кондрусевич: Только правда сделает нас свободными
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by